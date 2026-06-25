В Хабаровске и крае на выходных пройдут фестивали, экскурсии и Сапфест

В Хабаровске и Хабаровском крае в предстоящие выходные подготовлена насыщенная культурная и туристическая программа, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Партнёры проекта «Отдыхаем в крае» предлагают жителям и гостям региона варианты туров и экскурсий.
26 июня в краевой столице отметят день рождения музея «Мир говорящих машин» и откроют мурал «Плавно Амур свои волны несет». В рамках проекта «Шуми, Восток. Муралы», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, пройдёт торжественная церемония.
В программе также выступление художественного руководителя Краевого академического музыкального театра Никиты Туранова, который исполнит романсы, связанные с музыкальной историей Дальнего Востока. Вход на мероприятие свободный.
27 июня на реке Кия стартует «Сапфест ДВ — 2026» (0+). Участники пройдут водную дистанцию от села Гродеково. На финише запланированы розыгрыши призов за лучший образ, конкурс по перетягиванию каната на воде и зона для пикника.
В последнюю субботу июня на набережной у стадиона имени Ленина состоится фестиваль «День молодёжи — 2026» (0+). Центральной темой заявлены «Мечта. Гордость. Единство». Для гостей подготовят тематические зоны, а кульминацией станет всероссийская акция с одновременным зажжением фонариков участниками по всей стране.
В воскресенье в парке имени Гагарина пройдёт фестиваль красок (6+). В программе — выступления артистов музыкальной эстрадной школы, пенное шоу и розыгрыши призов.
28 июня также запланирована экскурсия «От Хабаровки до Хабаровска» (6+), маршрут которой пройдёт по знаковым местам города. Участникам расскажут об истории краевой столицы и её основателях.
Министерство туризма края напоминает, что продолжается приём заявок на IV сезон всероссийского конкурса «Дальний Восток — Земля приключений», который проводится по инициативе заместителя председателя Правительства РФ — полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Участникам предлагают отправиться в путешествие без моторных средств, снять ролик до 8 минут и загрузить его на портал путешественникдв.рф до 15 января 2027 года.