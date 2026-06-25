В Хабаровске и крае на выходных пройдут фестивали, экскурсии и Сапфест

Министерство туризма края напоминает, что продолжается приём заявок на IV сезон всероссийского конкурса «Дальний Восток — Земля приключений», который проводится по инициативе заместителя председателя Правительства РФ — полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Участникам предлагают отправиться в путешествие без моторных средств, снять ролик до 8 минут и загрузить его на портал путешественникдв.рф до 15 января 2027 года.