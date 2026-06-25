Создан реагент для повышения нефтеотдачи

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Ученые Института геологии и нефтегазовых технологий (ИГиНГТ) Казанского федерального университета разработали термостабильный ПАВ-пептизатор для повышения нефтеотдачи тяжелой нефти. Реагент успешно прошел промысловые испытания на Аксеновском месторождении в Самарской области, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки России.
«Новый реагент в условиях паротепловой обработки пласта с тяжелой нефтью разрушает агрегаты асфальтенов. Это явление известно как пептизация. Именно асфальтены определяют низкую подвижность нефти в пористой среде пласта. Преобразование асфальтенов происходит в результате разрыва связей углерод-гетероатом. Это приводит к снижению их молекулярной массы, что и определяет повышение подвижности нефти и, соответственно, нефтеотдачу», — цитирует пресс-служба заведующего научно-исследовательской лабораторией «Внутрипластовое горение» ИГиНГТ Алексея Вахина.
Ранее для добычи трудноизвлекаемых жидких углеводородов в России, где их доля составляет более 60%, подобные реагенты не применялись. «Пептизатор получен с использованием в качестве сырья среднемолекулярных полигликолей и полипропиленгликоля, которые показали свою эффективность в лабораторных условиях. Преобразование асфальтенов с образованием низкомолекулярных алифатических и ароматических углеводородов обеспечивает снижение вязкости в полтора раза», — рассказал младший научный сотрудник НИЛ Темурали Холмуродов.
В КФУ проведены комплексные лабораторные исследования, доказавшие эффективность пептизатора, после чего произведена опытная партия с использованием отечественного сырья. Лабораторные исследования и производство опытной партии проведены по заказу компании «Лукойл». Первое испытание состоялось в конце июня на месторождении, эксплуатируемом территориально-производственным предприятием «РИТЭК-Самара-Нафта». Во время испытаний сначала в пласт был закачан пептизатор, а затем пар.
Результаты исследования, опубликованные в журнале «Нефтяное хозяйство», доказывают, что новый реагент способствует повышению эффективности паротепловых методов добычи тяжелой нефти. В перспективе планируется тестирование пептизаторов различного состава на месторождениях тяжелой нефти в Тимано-Печерском регионе.