Создан реагент для повышения нефтеотдачи

Ранее для добычи трудноизвлекаемых жидких углеводородов в России, где их доля составляет более 60%, подобные реагенты не применялись. «Пептизатор получен с использованием в качестве сырья среднемолекулярных полигликолей и полипропиленгликоля, которые показали свою эффективность в лабораторных условиях. Преобразование асфальтенов с образованием низкомолекулярных алифатических и ароматических углеводородов обеспечивает снижение вязкости в полтора раза», — рассказал младший научный сотрудник НИЛ Темурали Холмуродов.