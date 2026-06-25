«Набор первых» получили уже тысяча новорожденных красноярцев

В 2026 году в День защиты детей в Красноярске зародилась новая традиция — вручение специальных комплектов «Набор первых» молодым мамам при выписке из роддома. Инициативу поддержал губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Уже тысячу новорожденных красноярцев и их родителей порадовали такими наборами. Именно столько ребятишек родилось в нашем городе с момента запуска доброй традиции дарить мамам при выписке специальный комплект со всем необходимым для малышей, — сообщил глава Красноярска Сергей Верещагин. В «Наборе первых» есть всё самое необходимое младенцу в первые дни его жизни. В процессе использования комплектов очень важна обратная связь от самих родителей. Будем учитывать их пожелания и со временем корректировать состав набора, — подчеркнул Сергей Верещагин.