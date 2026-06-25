К благоустройству Шервудского леса в Калининграде планируют приступить в 2027 году. Об этом сообщили представители городской администрации в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».
«В сквере “Семейный” между Яналова и Каштановой аллеей в планах комплексное благоустройство. Реализация запланирована на 2027 год при наличии финансирования», — отметили в администрации.
Новая зона отдыха появится на территории в границах улицы Яналова и Каштановой аллеи, которую называют «Шервудским лесом». Площадь участка составляет почти четыре гектара.
Проект благоустройства сквера разрабатывает ООО «Архитектурное бюро Максима Воронина» из Белгородской области. В августе 2025 года с компанией заключили контракт на 2,3 миллиона рублей. Подрядчику предстоит подготовить проект по разработанной ранее концепции.
Главную аллею сквера расширят до четырёх метров, рядом появится беговая дорожка из резинового покрытия. На площади перед сценой уложат брусчатку. В зелёной зоне появятся новые площадки и тренажёры для занятий спортом.
На территории сквера оборудуют место для выгула собак и стационарный туалет. По периметру уложат пешеходные дорожки из плитки и экологического покрытия. При проектировании необходимо сохранить максимальное количество деревьев.
Зелёная зона пользуется популярностью у жителей микрорайона. В 2020 году по просьбе Калининградской епархии Русской православной церкви её переименовали в Семейный сквер.