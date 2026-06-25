Филиал ада с продолжением: Калининградской области спрогнозировали до +37 после раскалённого воскресенья

«Рубрика “надеемся, не сбудется”. И если для нас столь экстремальная жара пока ещё в прогнозах, то Западная Европа уже несколько дней испытывает на себе историческую волну июньской жары. Так, в центральной Франции вчера днём воздух прогрелся до +44,7. На десятках метеостанций зафиксированы рекорды максимальных температур», — говорится в сообщении.