Филиал ада с продолжением: Калининградской области спрогнозировали до +37 после раскалённого воскресенья

В начале следующей недели в регионе может стать ещё жарче, чем в воскресенье. Об этом пишет телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».
Расчёты Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды показывают, что в последний день недели воздух в тени может прогреться до +33…+35. В понедельник температура может подняться ещё выше — до +35…+37.
«Рубрика “надеемся, не сбудется”. И если для нас столь экстремальная жара пока ещё в прогнозах, то Западная Европа уже несколько дней испытывает на себе историческую волну июньской жары. Так, в центральной Франции вчера днём воздух прогрелся до +44,7. На десятках метеостанций зафиксированы рекорды максимальных температур», — говорится в сообщении.
В жару организм быстрее перегревается и теряет воду, из-за чего может резко ухудшиться самочувствие. Калининградцам напомнили, как пережить изнуряющую погоду без теплового удара.