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В Башкирии перестал работать мобильный интернет

Сегодня, 25 июня, в Башкирии фиксируются сбои в работе мобильного интернета.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Пользователи сообщают, что не работают мессенджеры и не загружаются веб-страницы.

Напомним, сегодня в республике объявили беспилотную опасность. Аэропорт Уфы приостановил свою работу.

Ранее секретарь регионального Совбеза Валерий Олейник рассказал, почему отключают мобильный интернет во время беспилотной и ракетной опасностей.

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