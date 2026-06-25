В Башкирии перестал работать мобильный интернет

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Напомним, сегодня в республике объявили беспилотную опасность. Аэропорт Уфы приостановил свою работу.
Ранее секретарь регионального Совбеза Валерий Олейник рассказал, почему отключают мобильный интернет во время беспилотной и ракетной опасностей.
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