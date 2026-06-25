МТС вдвое увеличила скорость интернета в Усть-Мане к пляжному сезону

"В стратегии развития нашей сети в Красноярском крае расширение и улучшение покрытия в туристических местах всегда занимает особое место. Стабильный и быстрый мобильный интернет — это необходимый инструмент как для гостей поселка, чтобы без проблем пользоваться привычными цифровыми сервисами, так и для местных предпринимателей, развивающих онлайн-продажи своих фермерских продуктов и сувениров. Запуск нового телеком-оборудования в таких местах работает на имидж края и помогает увеличить его туристическую привлекательность, — прокомментировал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.