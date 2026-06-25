МТС вдвое увеличила скорость интернета в Усть-Мане к пляжному сезону

МТС модернизировала сотовую сеть в поселке Усть-Мана — одном из самых популярных мест для пляжного отдыха у Красноярска. После установки нового оборудования скорость мобильного интернета в районе слияния Маны и Енисея выросла вдвое.
Специалисты обновили цифровую инфраструктуру в центре поселка, что увеличило емкость сети — теперь она способна одновременно обслуживать больше абонентов без потери качества. Улучшения заметят жители на улицах Комсомольской, Шоссейной и Линейной, а также в районе Дома культуры и Покровского храма.
Более быстрый интернет оценят и туристы, которые приезжают в Усть-Ману круглый год. Теперь они смогут быстрее загружать фото и видео с видами реки Маны и Усть-Манских скал. Летом путешественники сплавляются по реке на плотах, байдарках, катамаранах и сапбордах, посещают верёвочный парк, занимаются хайкингом вдоль живописных берегов, в том числе направляясь к смотровой площадке Манской петли. Зимой популярны снегоходные туры и катания на хивусе. На берегу работает множество гостевых домов, кемпингов и баз отдыха.
"В стратегии развития нашей сети в Красноярском крае расширение и улучшение покрытия в туристических местах всегда занимает особое место. Стабильный и быстрый мобильный интернет — это необходимый инструмент как для гостей поселка, чтобы без проблем пользоваться привычными цифровыми сервисами, так и для местных предпринимателей, развивающих онлайн-продажи своих фермерских продуктов и сувениров. Запуск нового телеком-оборудования в таких местах работает на имидж края и помогает увеличить его туристическую привлекательность, — прокомментировал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
Ранее МТС обновила сеть у Красноярского и Тубинского водохранилищ, на пляжах Большого озера и озера Учум, возле Баджейской и Большой Орешной пещер, у восточного входа в нацпарк «Красноярские Столбы» и в природном парке «Ергаки».
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