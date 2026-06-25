Путин подписал закон о новых правилах допинг-контроля

Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет базовые понятия в антидопинговом регулировании. Документ меняет определения допинга, допинг-контроля, медицинского работника и специалиста по спортивной медицине.
Поправки вносятся в закон о физической культуре и спорте. Их смысл — точнее разделить, кто участвует в медицинском сопровождении спортсменов, кто отвечает за процедуры контроля и какие действия подпадают под антидопинговые нормы.
Для спортивных организаций это не формальная правка словаря. От определения статуса специалиста зависит круг обязанностей, доступ к спортсмену, ответственность за назначения и работа с препаратами, которые могут влиять на результаты допинг-контроля.
Закон вступит в силу после официального опубликования в установленном порядке. После этого спортивным федерациям, клубам, врачам и организаторам соревнований придется учитывать обновленные формулировки в документах, внутренних регламентах и работе со спортсменами.
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