США направят спасателей и гумпомощь в Венесуэлу после землетрясений

Президент Сальвадора Найиб Букеле выразил солидарность с Венесуэлой, об этом он написал в X. Он заявил, что предложил через МИД отправить в Каракас 300 спасателей и парамедиков, а также 50 т оборудования, медикаментов и предметов первой необходимости. Чили также заявила о готовности предоставить гуманитарную и спасательную помощь, если она потребуется.