США направят спасателей и гумпомощь в Венесуэлу после землетрясений

По его словам, Вашингтон работает с партнерами во временном правительстве Венесуэлы и направит помощь «в решающие первые дни» после стихийного бедствия. Посольство США в Каракасе сообщило, что следит за последствиями землетрясения, а весь американский персонал находится на связи.
Президент Сальвадора Найиб Букеле выразил солидарность с Венесуэлой, об этом он написал в X. Он заявил, что предложил через МИД отправить в Каракас 300 спасателей и парамедиков, а также 50 т оборудования, медикаментов и предметов первой необходимости. Чили также заявила о готовности предоставить гуманитарную и спасательную помощь, если она потребуется.
По данным El Pais, о солидарности с Венесуэлой также сообщили Панама, Катар, Куба, Никарагуа, Турция, Иордания, Барбадос, Кюрасао, Колумбия, Великобритания, Бразилия и ООН. Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо призвала к единству и солидарности, а Хуан Гуаидо заявил, что надеется на скорую помощь всем нуждающимся.
24 июня в результате землетрясения в Венесуэле зафиксировали разрушение зданий, заявил глава МВД, назвав ситуацию «очень серьезной». Геологическая служба США зафиксировала у берегов Венесуэлы два мощных землетрясения магнитудой 7.2 и 7.5.
Власти объявили режим ЧС, закрыли поврежденный международный аэропорт имени Симона Боливара в Майкетии, приостановили работу метро и железнодорожного сообщения, отменили занятия.
Официальных общенациональных данных о числе погибших и пострадавших на момент первых сообщений власти не приводили.
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