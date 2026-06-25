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США направят спасателей и гумпомощь в Венесуэлу после землетрясений

США направят в Венесуэлу поисково-спасательные команды, медицинские и гуманитарные грузы после землетрясений 24 июня, написал в X заместитель госсекретаря по иностранной помощи, гуманитарным вопросам и свободе вероисповедания Джереми Левин.

Источник: РБК

США направят в Венесуэлу поисково-спасательные команды, медицинские и гуманитарные грузы после землетрясений 24 июня, написал в X заместитель госсекретаря по иностранной помощи, гуманитарным вопросам и свободе вероисповедания Джереми Левин.

По его словам, Вашингтон работает с партнерами во временном правительстве Венесуэлы и направит помощь «в решающие первые дни» после стихийного бедствия. Посольство США в Каракасе сообщило, что следит за последствиями землетрясения, а весь американский персонал находится на связи.

Президент Сальвадора Найиб Букеле выразил солидарность с Венесуэлой, об этом он написал в X. Он заявил, что предложил через МИД отправить в Каракас 300 спасателей и парамедиков, а также 50 т оборудования, медикаментов и предметов первой необходимости. Чили также заявила о готовности предоставить гуманитарную и спасательную помощь, если она потребуется.

По данным El Pais, о солидарности с Венесуэлой также сообщили Панама, Катар, Куба, Никарагуа, Турция, Иордания, Барбадос, Кюрасао, Колумбия, Великобритания, Бразилия и ООН. Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо призвала к единству и солидарности, а Хуан Гуаидо заявил, что надеется на скорую помощь всем нуждающимся.

24 июня в результате землетрясения в Венесуэле зафиксировали разрушение зданий, заявил глава МВД, назвав ситуацию «очень серьезной». Геологическая служба США зафиксировала у берегов Венесуэлы два мощных землетрясения магнитудой 7.2 и 7.5.

Власти объявили режим ЧС, закрыли поврежденный международный аэропорт имени Симона Боливара в Майкетии, приостановили работу метро и железнодорожного сообщения, отменили занятия.

Официальных общенациональных данных о числе погибших и пострадавших на момент первых сообщений власти не приводили.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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