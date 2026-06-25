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Режим НМУ в Красноярском крае продлили в восьмой раз

Режим неблагоприятных метеоусловий сохраняется в прежних границах.

Источник: Комсомольская правда

На территории Красноярска и округов края снова продлили режим неблагоприятных метеоусловий. Как пишет министр экологии региона Владимир Часовитин в своих социальных сетях, «черное небо» зависнет над городами и селами до 19:00 26 июня.

Жителям рекомендуют без лишней надобности не выходить на улицу, не заниматься на открытом воздухе тяжелым физическим трудом, а также стараться не открывать окна в квартирах.

Предприятиям необходимо продолжать выполнение мер по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Сообщать о нарушениях экологического законодательства можно по номеру: 8−800−20−11−116.

Добавим, что режим НМУ объявили еще 16 июня из-за лесных пожаров. Сегодня его продлили в восьмой раз.