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Руководитель Татарстанстата поздравила коллег с Днем работника статистики

Сегодня, 25 июня, отмечается День работника статистики.

Источник: ИА Татар-информ

Официальным праздником он стал 12 лет назад, а самой статистической службе в этом году исполняется 215 лет. С поздравлением к коллегам обратилась руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан Наталья Гатауллина.

«В день нашего профессионального праздника хочу пожелать статистикам профессионального саморазвития и успешной реализации новых амбициозных проектов, которые ставит перед нами современная цифровая эпоха, а также крепкого здоровья, личного счастья, неиссякаемой энергии и оптимизма», — сказала Гатауллина.

Руководитель Татарстанстата выразила уверенность, что каждодневным кропотливым трудом, преданностью своему делу и ответственным отношением к исполнению профессионального долга работники статистической службы будут и в дальнейшем вносить весомый вклад в процветание родины.

«Этот праздник важен не только для тех, кто формирует статистические данные, но и для тех, кто использует нашу информацию для принятия управленческих решений, а также для тех, кто применяет ее в своей повседневной, профессиональной, научной и общественной деятельности», — отметила она.

Наталья Гатауллина также выразила искреннюю признательность Раису Республики Татарстан, Правительству РТ и главам муниципальных образований за всемерную поддержку всех начинаний и инициатив, за эффективное сотрудничество во благо развития Великой России и родного Татарстана.