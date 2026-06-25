Поезд сбил мужчину на юго-западе Красноярского края

В полиции напоминают, что нельзя стоять на путях при прохождении поездов, а также ходить по путям и вдоль железной дороги ближе 5 метров от крайнего рельса. Нарушение этих правил может привести к травмированию выступающими элементами состава или затягиванию под вагоны воздушным потоком.