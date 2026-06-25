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Поезд сбил мужчину на юго-западе Красноярского края

Транспортная полиция устанавливает обстоятельства гибели мужчины на железной дороге между станциями Лужба и Чарыш.

Транспортная полиция устанавливает обстоятельства гибели мужчины на железной дороге между станциями Лужба и Чарыш. Об этом сообщили в Абаканском ЛО МВД России.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть утром 24 июня. Следственно-оперативная группа установила, что грузовой поезд наехал на 65-летнего жителя Кемеровской области. По предварительным данным, машинист подавал сигналы и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Собранные материалы транспортные полицейские направят в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для дальнейшей проверки.

В полиции напоминают, что нельзя стоять на путях при прохождении поездов, а также ходить по путям и вдоль железной дороги ближе 5 метров от крайнего рельса. Нарушение этих правил может привести к травмированию выступающими элементами состава или затягиванию под вагоны воздушным потоком.