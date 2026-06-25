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С 1 июля омичам пересчитают пенсии

Индексация коснётся только двух категорий пенсионеров.

Источник: Om1 Омск

С 1 июля в Омской области будет проведён перерасчёт пенсий. Повышение затронет только две категории граждан: тех, кто достиг 80-летнего возраста, а также лиц, которым установлена I группа инвалидности.

Рост выплат произойдёт благодаря удвоению фиксированной части страховой пенсии. В настоящее время эта сумма составляет 9 584 рубля, а после повышения она увеличится до 19 169 рублей, что обеспечит значительную прибавку к ежемесячным доходам пенсионеров.

Напомним, работающих пенсионеров Омской области ждёт очередной перерасчёт выплат с 1 августа, а с 1 октября запланирована индексация пенсий для военных пенсионеров.