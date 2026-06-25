В Москве будут судить участника ролевой игры Warhammer за мушкет с шерстяными пулями

«Как он не разрушился — не представляю. Я сделал игровой мушкет, который стреляет поролоновыми шариками. Конечно, он не предназначен, чтобы стрелять чем-то другим, более того, этого категорически нельзя делать — он конструктивно, по прочностным характеристикам, не подходит для этого. Я использовал мебельную трубку с толщиной стенок в пару миллиметров. Это что-то вроде карниза, одна из самых тонких и дешевых трубок на рынке. Из таких стреляли в меня, стрелял я, никто, естественно, не поранился, но если туда напихать порох — модель будет опасна для того, кто стреляет», — объясняет Илья в разговоре с «Газетой.Ru».