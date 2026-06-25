В Москве будут судить участника ролевой игры Warhammer за мушкет с шерстяными пулями

В Москве в третий раз направили в суд дело в отношении 32-летнего реконструктора, который шил костюмы и делал оружие для полевой ролевой игры Warhammer. Поводом для возбуждения дела стал муляж мушкета для стрельбы пулями из поролона, который был сделан больше шести лет назад. Подробности истории — в материале «Газеты.Ru».
Эльфы, гномы, криминал.
8 февраля 2024 года Иван ехал из дома в театр, где работал реквизитором. С собой, помимо личных вещей, у него была сумка-чехол с мушкетом, который он использовался в постановках.
В метро его остановили сотрудники службы безопасности, потребовали открыть сумку и, ~увидев макет оружия, тут же передали реквизитора в руки полицейских~.
Иван объяснил, что мушкет купил с рук еще несколько лет назад за три тысячи рублей, с тех пор муляж «работал» в театре сценическим инвентарем.
Эти показания правоохранителей не устроили, они изъяли макет и отдали на экспертизу. ~Эксперты признали муляж оружием, и полицейские начали поиск того, кто его изготовил~. По цепочке вышли на 32-летнего Илью Агрелова.
По будням молодой человек — ведущий инженер конструкторского бюро, а в свободное от работы время — имперский инженер в отряде Рейкландской пехоты.
~Илья увлекается играми живого действия (LARP) по мотивам культовой фантастической игры Warhammer~. Мероприятия проводят в России с 2013 года. За это время они превратилось в крупнейшие в мире — ежегодно в играх принимают участие больше 1000 человек.
На несколько дней люди из разных регионов собираются в определенной локации, забывают о том, что они бухгалтеры, повара, учителя, и погружаются в мир фэнтези. Здесь они примеряют на себя образы солдат, орков и эльфов.
Уже не первый год организаторы проводят игру в одном из российских регионов, заранее устанавливают декорации — деревни с кабаками, ярмарочные городки, лагеря, усадьбы.
Участники подают заявки и начинают подготовку еще за год — им нужно выбрать персонажа, продумать образ, изготовить костюм, аксессуары, оружие.
Сегодня появилось немало фирм, готовых сделать это на заказ, но ~на заре развития жанра все делалось исключительно самостоятельно из подручных материалов~.
Рулоны ткани, мотки проволоки, куски ворблы, бумажные выкройки, металлические пряжки, банки жидкой резины, баллончики краски, различные трубки и деревяшки — комната любого участника LARP на время превращалась в настоящую мастерскую.
Про необычное хобби не раз снимали сюжеты и писали статьи. Некоторые участники таких игр параллельно ездили и на исторические реконструкции, получая награды от местных властей за вклад в культурную жизнь города.
По мере того как в обществе рос интерес к игре, все внимательнее к людям в костюмах присматривались и полицейские. И если доспехи и мягкие сабли их интересовали мало, то муляж ружья — привлекал внимание.
«Это что-то вроде карниза».
Критериев, по которым полицейские разделяют макеты и оружие, — множество. Это и конструктивные особенности — наличие ствола, затвора и других элементов, и прочность, и возможность производства неоднократных выстрелов, и ряд других признаков.
Еще в 2016 году макет мушкета сделал и Илья Агрелов — за основу взял самую тонкую мебельную трубку, купленную в строительном магазине, а в качестве патронов использовал шерстяные шарики. ~Он был уверен, что на настоящее оружие это совершенно не похоже~.
Уже уезжая с мероприятия, Агрелов подарил свой муляж другому игроку, а тот спустя несколько лет продал его театральному реквизитору.
О том, что, по версии следствия, он совершил сразу два преступления, Илья узнал лишь в феврале 2024 года, когда был задержан сотрудниками полиции.
Молодой человек признался, что делал макеты и даже сам привел оперативников на квартиру к другу, у которого в последний раз оставил сумку со всем инвентарем для игр, в том числе муляжами.
Все это, в том числе мушкет, оперативники передали на баллистическую экспертизу, в ходе которой их предстояло заправить порохом и выстрелить настоящими боеприпасами. ~Часть муляжей, сделанных Агреловым, после этого испытания сразу развалилась, но некоторые, в том числе мушкет, остались целы~.
«Как он не разрушился — не представляю. Я сделал игровой мушкет, который стреляет поролоновыми шариками. Конечно, он не предназначен, чтобы стрелять чем-то другим, более того, этого категорически нельзя делать — он конструктивно, по прочностным характеристикам, не подходит для этого. Я использовал мебельную трубку с толщиной стенок в пару миллиметров. Это что-то вроде карниза, одна из самых тонких и дешевых трубок на рынке. Из таких стреляли в меня, стрелял я, никто, естественно, не поранился, но если туда напихать порох — модель будет опасна для того, кто стреляет», — объясняет Илья в разговоре с «Газетой.Ru».
Чтобы заставить мушкет выстрелить? экспертам пришлось повозиться. Специалист взял капсюль-воспламенитель, войлочные пыжи, дымный порох и картечь диаметром 9 мм. Первая попытка результата не принесла — произошла осечка.
«В результате исследования установлено, что выстрела не происходило по причине недостаточной энергии боевой пружины, передаваемой на курок», — говорится в заключении специалиста.
Чтобы мушкет «заработал», пришлось зафиксировать курок и хвост спускового крючка двумя тросиками — так удалось произвести два выстрела.
~Адвокат задержанного предоставил следствию множество видеоматериалов, на которых видно, что макет использовался в рамках игр и фестивалей~ и никакого умысла совершать преступление у Ильи не было. Он также отметил, что макеты Агрелов выдал добровольно, что влечет прекращение уголовного дела. Но это не помогло.
~Молодому человеку предъявили обвинение~ по 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия) и 223 УК РФ (Незаконное изготовление оружия).
«Можно взять любого реконструктора».
По словам участников LARP, обойтись без «самоделок» в их хобби почти невозможно и такие прецеденты ставят под угрозу все их сообщество.
«Для реконструкторов, которые показывают какие-то исторические события, может быть и достаточно сделать что-то внешне похожее на оружие, но не способное стрелять — например, мушкет, в котором нет запального отверстия. У ролевиков ситуация посложнее. Это игра, и оружие должно “стрелять” в противника. Если мы отбрасываем вариант страйкбольных приводов и прочих заводских пулял, то вариантов остается немного, в основном это самоделки. ~Обычно стреляют поролоновым или войлочным, шерстяным шариком, и выстрелы совсем не мощные — забросит его можно метров на 15−30~», — рассказывает в беседе с «Газетой.Ru» участник подобных игр.
Случай Агрелова — уже не первая попытка привлечь к ответственности любителей исторических игр. ~В 2017 году в Москве разгорелся скандал после задержания реконструктора Владимира Масюка~. Его машину остановили сотрудники ДПС, ~в багажнике нашли кольчугу, мечи, шлем и копию мушкета XVII века~. Последний и привлек внимание полицейских.
Масюк рассказал, что мушкет ему подарили еще в 2011 году, использовался он исключительно как элемент костюма стрельца на различных военно-исторических фестивалях, но, как и в случае с Агреловым, полицейских доводы не убедили.
На Владимира возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконное хранение, перевозка огнестрельного оружия). Баллистическая экспертиза также признала мушкет гладкоствольным огнестрельным оружием, изготовленным кустарным способом и пригодным для стрельбы.
В поддержку мужчины выступили и другие реконструкторы, и все, кто связан с копиями исторического оружия.
«Человек, который имеет злой умысел, возьмет обычное огнестрельное оружие, а не будет использовать фитильный мушкет, который только заряжается пять минут», — заявлял организатор исторического фестиваля «Времена и эпохи» Алексей Овчаренко.
Только в 2018 году стало известно, что уголовное дело прекратили за отсутствием состава преступления.
«По такой логике можно взять любого реконструктора, у нас часто на бульварах стоят наряженные в исторические костюмы люди с ружьями, и привлечь к ответственности, — рассуждает в разговоре с “Газетой.Ru” адвокат Дмитрий Джулай. — Ни в одном из этих случаев умысла на изготовление оружия у людей нет, но, к сожалению, это в расчет не берут».
Сейчас Илья Агрелов находится под подпиской о невыезде. Уже дважды суд возвращал его дело на доследование, и теперь оно в очередной раз вернулось в суд.