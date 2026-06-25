Врач Петунина: средства от атопии кожи могут помочь при витилиго

«Для того, чтобы стимулировать меланоциты, как и ранее, мы используем световые методы воздействия: это и физиотерапевтические кабины с длиной волны 311 нм, это и эксимерный лазер 308 нм. Безусловно, постепенно в практику входят и фракционные лазерные и радиоволновые технологии, которые стимулируют миграции клеток из здоровых неповрежденных участков в очаг витилиго для более быстрого восстановлением пигментации. Но эти методы используются оф-лейбл. Последний год в практику входят также пока не одобренные методы с использованием экзосом и тулевого лазера, но о результативности говорить пока еще рано, так как нет хорошей доказательной базы. Пока сообщается о единичных успешных клинических случаях», — объяснила Петунина.