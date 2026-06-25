25 лет назад боевики атаковали военную столицу Чечни из-за убитого работорговца

«Как говорят его соседи, он спокойно жил до последнего времени, ни от кого не скрываясь, а весной прошлого года даже с помпой отпраздновал свою очередную, уже шестую по счету свадьбу На следующий день после зачисток, как ни в чем не бывало, появлялся в селе, вывешивал на крыше бывшего дома культуры черный ваххабитский флаг», — отмечала газета «Коммерсантъ» летом 2001 года.