При этом женщины все чаще жалуются на мужчин за побои

Против поправок выступила Нина Останина — председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Ну логично, кому же еще выступать против, как не ей: ведь, как известно, ничто не укрепляет семью лучше, чем пара увесистых тумаков от мужа жене на глазах у детей. Аргументы у Нины Александровны самые простые: «У нас сейчас восемь семей из десяти разводятся. Если будут разводиться все десять, есть ли смысл принимать закон? Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо семь раз отмерить, а один раз отрезать», — сказала Останина.