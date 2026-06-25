Новые стандарты корпоративного казначейства в эпоху дорогих денег

В эпоху дорогих денег корпоративное казначейство трансформируется из технической функции в центр управления доходностью. Помимо депозитов компании активнее используют облигации с плавающим купоном, фонды денежного рынка и стратегии с портфелями облигаций под репо для повышения доходности ликвидности.
Отдельный акцент — дисциплина хеджирования валютных рисков: валютный долг должен сопровождаться хеджем с момента его возникновения, а не постфактум при скачках курса. Компаниям рекомендуют системно оценивать весь спектр рисков — кредитных, валютных, контрагентских и налоговых — и разделять те, которые можно захеджировать рыночными инструментами, и те, которые неизбежно остаются на балансе.
Об этом рассказал РБК Алексей Куприянов, руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса банка «Синара».
— Алексей, куда компании сейчас размещают свободные деньги?
— Есть разные инструменты, кроме классических депозитов, которые пользуются спросом всегда. За последние годы мы увидели такие инструменты, как облигации с плавающими ставками, которые привязаны либо к ставкам денежного рынка, либо к ставке Центрального банка. Также мы увидели краткосрочные возможности для инвесторов. Есть фонды денежного рынка, где можно деньги размещать буквально на один, два, три дня и получать доходность денежного рынка, которая близка к ключевой ставке рефинансирования Банка России.
Эти инструменты новые. И мы видим, что все больше и больше казначейств пользуются этими инструментами. Есть возможность создания, например, портфеля из длинных корпоративных облигаций ОФЗ и получения под них краткосрочного финансирования в виде репо-сделок. Таким образом, мы видим, что диапазон возможностей очень широкий.
— Как защититься от валютных и процентных рисков, куда они сместились?
— Здесь очень важный момент: хеджированием необходимо заниматься на регулярной основе. Нельзя иметь, например, валютный долг, не имея валютной выручки, и начать хеджировать этот валютный долг, как только вы увидите какие-то резкие изменения в стоимости валюты. Берете валютный долг — надо сразу закрывать хеджирующими инструментами. Мы видели не один раз, как валютный риск реализуется негативным образом и компания получает убытки.
Собственно говоря, сам хеджирующий инструмент приводит компанию к тому, что она теряет на этом хеджировании больше, чем возможно на изменении валютного курса.
Если вы берете валютный риск, то валютный риск необходимо закрывать. А если вы идете без хеджирующих инструментов, то когда изменения валютного курса произошли, лучше его уже и не открывать. Мы видели не один раз, как компании теряли деньги на подобного рода волатильности. Наша рекомендация — подходить к вопросу сбалансированно.
То есть очень важно, когда совершаешь любую операцию, понимать, какие риски для компании это несет. Кредитные, валютные, риски контрагента или налоговые риски. Когда компания совершает операции, то рисков очень много. Важно все эти риски оценивать и понимать — какие из них можно захеджировать с помощью инструментов, которые есть на рынке, а какие риски придется брать вне зависимости от ситуации.