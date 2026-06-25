Новые стандарты корпоративного казначейства в эпоху дорогих денег

— Есть разные инструменты, кроме классических депозитов, которые пользуются спросом всегда. За последние годы мы увидели такие инструменты, как облигации с плавающими ставками, которые привязаны либо к ставкам денежного рынка, либо к ставке Центрального банка. Также мы увидели краткосрочные возможности для инвесторов. Есть фонды денежного рынка, где можно деньги размещать буквально на один, два, три дня и получать доходность денежного рынка, которая близка к ключевой ставке рефинансирования Банка России.