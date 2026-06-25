Россияне стали чаще страховать недвижимость от мошенников

Дело в том, что на объект недвижимости могут неожиданно объявиться другие наследники, которые попытаются оспорить сделку, или возникнуть непредвиденные юридические сложности и формальности — именно поэтому важно защитить своё право владения. Обычно стоимость такого полиса составляет менее одного процента от цены квартиры.