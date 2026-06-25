Россияне стали чаще страховать недвижимость от мошенников

В последнее время граждане России всё активнее прибегают к услугам страхования. Особый интерес вызывает защита от так называемого «кейса Долиной».
Всё больше людей оформляют титульное страхование, то есть страхуют своё право собственности на недвижимость при её покупке. При наступлении страхового случая такая страховка позволяет вернуть деньги, уплаченные за жильё.
Дело в том, что на объект недвижимости могут неожиданно объявиться другие наследники, которые попытаются оспорить сделку, или возникнуть непредвиденные юридические сложности и формальности — именно поэтому важно защитить своё право владения. Обычно стоимость такого полиса составляет менее одного процента от цены квартиры.
Россиянам разрешат копить на жилье по новому законодательству.