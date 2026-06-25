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Между Уфой и Минском возобновлены прямые авиарейсы

Теперь полетную программу будет выполнять авиакомпания «Белавиа».

Источник: Freepik

24 июня авиагавань Уфы отправила первый в этом году рейс в Минск. По маршруту улетели первые 150 пассажиров. Полеты будут выполняться на самолете Embraer 195 раз в неделю— по средам, время в пути — около 3 часов, сообщили в Минтрансе РБ.

«По поручению главы республики мы сделали всё, чтобы это авиасообщение возобновить. Это позволит нам диверсифицировать нашу работу», — отметил вице-премьер — министр экономического развития РБ Рустам Муратов.

Напомним, с 2023 по 2025 годы рейсы по маршруту Уфа — Минск выполнялись авиакомпанией «Ред Вингс» один раз в неделю на самолете «Сухой Суперджет». За три года маршрутом воспользовались более 20,5 тыс. человек.