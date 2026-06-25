Между Уфой и Минском возобновлены прямые авиарейсы

24 июня авиагавань Уфы отправила первый в этом году рейс в Минск. По маршруту улетели первые 150 пассажиров. Полеты будут выполняться на самолете Embraer 195 раз в неделю— по средам, время в пути — около 3 часов, сообщили в Минтрансе РБ.