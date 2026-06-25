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В Венесуэле объявили чрезвычайное положение после мощных землетрясений

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила о введении чрезвычайного положения после двух сильных землетрясений, произошедших у побережья страны в ночь на 25 июня, сообщает государственный телеканал VTV.

Источник: РБК

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила о введении чрезвычайного положения после двух сильных землетрясений, произошедших у побережья страны в ночь на 25 июня, сообщает государственный телеканал VTV.

Родригес призвала жителей сохранять спокойствие и покинуть поврежденные здания. По ее словам, из-за разрушений закрыли международный аэропорт Майкетия в Каракасе, также приостановили работу метро и железнодорожного сообщения.

По данным Геологической службы США (USGS), вечером 24 июня у побережья Венесуэлы произошли два подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5. Второй толчок последовал менее чем через минуту после первого. USGS предупредила, что в результате землетрясений возможны многочисленные жертвы и значительный ущерб.

Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщал, что в стране обрушились несколько зданий, домов и жилых построек. По его словам, власти задействовали пожарных, полицию и службы гражданской помощи.

После землетрясения Тихоокеанский центр предупреждения о цунами объявлял угрозу цунами для Пуэрто-Рико, Американских и Британских Виргинских островов.

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