Более 12 тысяч жителей Прикамья обратились к врачам после укусов клещей

Как отмечают специалисты, чаще всего жители сталкивались с клещами во время посещения лесов — такие случаи составили 53% от общего числа. Еще 31% укусов произошел на садовых участках, 13% — на придомовых территориях, а оставшиеся 3% — в других местах.