Более 12 тысяч жителей Прикамья обратились к врачам после укусов клещей

В Пермском крае продолжается сезон активности клещей. По данным на 24 июня 2026 года, в медицинские учреждения региона после укусов клещей обратились 12 836 человек, среди которых 2 080 детей.
Случаи присасывания клещей зарегистрированы во всех муниципалитетах края. Наибольшее число обращений поступило из Пермского муниципального округа — 1 756 случаев. В Перми зафиксировано 1 338 обращений, еще 860 — в Добрянском округе.
Как отмечают специалисты, чаще всего жители сталкивались с клещами во время посещения лесов — такие случаи составили 53% от общего числа. Еще 31% укусов произошел на садовых участках, 13% — на придомовых территориях, а оставшиеся 3% — в других местах.
Исследования клещей, снятых с пострадавших, показали высокий уровень зараженности различными инфекциями. Более половины проверенных клещей — 52% — оказались носителями иксодового клещевого боррелиоза. Возбудители моноцитарного эрлихиоза человека обнаружены в 5,5% случаев, клещевого вирусного энцефалита — в 1,5%, гранулоцитарного анаплазмоза человека — в 1,1%.