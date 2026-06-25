Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны сбило БПЛА над Волгоградской областью

В ночь с 24 на 25 июня Волгоградская область вновь стала мишенью для ударов.

В ночь с 24 на 25 июня Волгоградская область вновь стала мишенью для ударов ВСУ. По информации Минобороны, атака была успешно отбита дежурными подразделениями противовоздушной обороны.

— В период с 20:00 24 июня до 7:00 25 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 269 украинских беспилотных летательных аппаратов, — сообщили в военном ведомстве.

Ночной атаке подверглись еще 12 регионов. В числе основных направлений воздушного удара: Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Отметим, в Волгоградской области, беспилотная опасность действовала чуть более четырех часов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше