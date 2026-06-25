Чемпионат по воздухоплаванию пройдет под Нижним Новгородом с 25 по 28 июня

Под Нижним Новгородом с 25 по 28 июня состоится серия вечерних полётов аэростатов — они станут частью программы Чемпионата по воздухоплавательному спорту. Информацию об этом организаторы сообщили в соцсетях клуба.
Площадкой для стартов выбрана Борская пойма. Временной интервал взлётов — с 19:40 до 20:10, посадка аэростатов ожидается не позднее 21:00. При этом локацию для запуска уточнят непосредственно в день мероприятия: ключевым фактором станет направление ветра.
Погодные условия могут повлиять на проведение полётов. Так, 25 июня прогнозируются осадки — о судьбе стартового полёта станет известно до 16:00 того же дня: решение примут на основании данных с радаров. На 26 и 27 июня синоптики обещают более благоприятную погоду, поэтому организаторы рассчитывают провести запуски. Относительно 28 июня окончательные сведения появятся ближе к дате.
Организаторы подчёркивают: каждый пилот самостоятельно оценивает обстановку и принимает решение о полёте. В зависимости от сообщений о безопасности пилот вправе скорректировать время вылета — взлететь раньше, отложить старт либо вовсе отказаться от полёта.
Ранее программу «Столицы закатов» опубликовали в Нижнем Новгороде на 26−28 июня.