Чемпионат по воздухоплаванию пройдет под Нижним Новгородом с 25 по 28 июня

Погодные условия могут повлиять на проведение полётов. Так, 25 июня прогнозируются осадки — о судьбе стартового полёта станет известно до 16:00 того же дня: решение примут на основании данных с радаров. На 26 и 27 июня синоптики обещают более благоприятную погоду, поэтому организаторы рассчитывают провести запуски. Относительно 28 июня окончательные сведения появятся ближе к дате.