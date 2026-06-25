В Венесуэле погибли 32 и пострадали 700 человек после двух землетрясений

После двух мощных землетрясений магнитудой 7.2 и 7.5 у берегов Венесуэлы по меньшей мере 32 человека погибли и около 700 получили ранения, сообщила исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес в эфире гостелевидения, передает Reuters.
«Десятки зданий обрушились, и в настоящее время мы проводим очень интенсивные спасательные работы, чтобы спасти как можно больше жизней, сколько нам позволит Бог», — сказала она.
Ранее Геологическая служба США допускала, что с вероятностью 44% число жертв двух мощных землетрясений у берегов Венесуэлы составит от 10 тыс. до 100 тыс. человек.
Землетрясение в Венесуэле.
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