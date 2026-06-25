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Геологическая служба США допустила тысячи жертв землетрясений у Венесуэлы

С вероятностью 44% число жертв двух мощных землетрясений у берегов Венесуэлы составит от 10 тыс. до 100 тыс. человек, сообщила USGS. В ночь на 25 июня близ Венесуэлы одно за другим произошли землетрясения магнитудой 7.2 и 7.5.

Источник: РБК

Геологическая служба США (USGS) оценила в 44% вероятность, что жертв мощных землетрясений, произошедших у берегов Венесуэлы в ночь на 25 июня, может быть от 10 тыс. до 100 тыс. человек. Об этом говорится на сайте службы.

Ситуации в Венесуэле служба присвоила красный уровень опасности. По данным USGS, возможны гибель людей и экономические потери. «Вероятны большие жертвы и масштабный ущерб», — говорится на сайте.

Предполагаемые экономические потери могут составить от 2 до 20% ВВП Венесуэлы, отмечает служба.

Временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила чрезвычайную ситуацию в стране после землетрясений. Она добавила, что венесуэльский аэропорт Майкетия закрыт из-за повреждения от землетрясения, передает Reuters.

В ночь на 25 июня, по сообщению USGS, у берегов Венесуэлы произошло два землетрясения. Сначала магнитудой 7.2, а после магнитудой 7.5. Эпицентр первого землетрясения находился к западу от общины Морон на карибском побережье Венесуэлы, примерно в 168 км от Каракаса. Очаг залегал на глубине 22 км. Эпицентр второго землетрясения магнитудой 7.5 располагался в 16 км к юго-западу от Морона, а глубина составила 10 км.

Как пишет AP, землетрясения стали одними из самых сильных в Венесуэле за последние сто с лишним лет. В Каракасе люди в панике покидали шатающиеся здания. На улицах было видно, как рухнули целые стены домов. В столичных районах, где обычно сосредоточены рестораны и другие заведения, поднялись столбы пыли.

Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщал, что в стране обрушились здания, дома и жилые постройки. По его словам, власти задействовали пожарных, полицию и службы гражданской помощи.

После землетрясения Тихоокеанский центр предупреждения о цунами объявлял угрозу цунами для Пуэрто-Рико, Американских и Британских Виргинских островов.

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