Геологическая служба США допустила тысячи жертв землетрясений у Венесуэлы

В ночь на 25 июня, по сообщению USGS, у берегов Венесуэлы произошло два землетрясения. Сначала магнитудой 7.2, а после магнитудой 7.5. Эпицентр первого землетрясения находился к западу от общины Морон на карибском побережье Венесуэлы, примерно в 168 км от Каракаса. Очаг залегал на глубине 22 км. Эпицентр второго землетрясения магнитудой 7.5 располагался в 16 км к юго-западу от Морона, а глубина составила 10 км.