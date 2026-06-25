Рынок госзакупок VPN восстановился после провального первого квартала

Основную динамику в этом году обеспечивают закупки по 223-ФЗ — их доля выросла до 12% против 9% в прошлом году. При этом число постоянных поставщиков на рынке VPN сократилось со 167 до 144, а среднее количество участников на один лот осталось на уровне 1,1, что свидетельствует о сохранении низкой конкуренции.