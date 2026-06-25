В Учалах перепрофилируют Дом престарелых и расселяют подопечных

В Минтруда республики отреагировали на обращение и подтвердили планы о перепрофилировании учреждения. В нем хотят сделать филиал Учалинского психоневрологического интерната. Постояльцев, не имеющих психических заболеваний, распределят в другие места. 17 человек переводятся в выбранные ими учреждения, три человека решили отчислиться для проживания с родственниками. Еще 20 человек, не определившиеся с выбором, продолжают проживать в Учалинском отделении. В Минтруда отдельно подчеркнули, что смерть постояльцев не связана с перепрофилированием учреждения, они скончались по естественным причинам.