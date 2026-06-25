ЖКХ сказало белорусам, с какого времени и в какие дни могут косить траву у многоэтажек

Стало известно, с какого времени и в какие дни могут косить траву во дворах многоэтажек, сообщили на ОНТ.
Так, в Минском городском жилищном хозяйстве из-за жалоб жильцов на шум триммера или мотокосы рассказали, когда могут вестись работы по покосу травы. В организации напомнили нормы, согласно которым с мая по сентябрь покос газонов должен выполняться не реже одного раза в месяц.
— Косить газоны необходимо для поддержания одинаковой высоты растительности, повышения жизнеспособности дернообразующих трав, предотвращения истощения растений, — отметили в ЖКХ.
При этом в организации обратили внимание на то, что покос травы ведется как в будни, так и в выходные дни. В выходные косить траву вблизи многоэтажек можно не ранее 09.00 и сначала, по возможности, на территории, которая удалена от окон домов. В будни можно косить с 07.00. Более ранние работы нарушают правило о соблюдении тишины с 23.00 до 07.00 (ст. 22.12 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). За это нарушителю грозит штраф до 10 базовых величин (до 450 белорусских рублей в июне 2026 года).
Жалобы и недовольство правильнее сообщать на номер 115.
Ранее ЖКХ сказало, куда жаловаться на покос травы во дворах Минска, и назвало график.
Еще ранее ЖКХ сказало, что делать, если коммунальщики повредили авто при покосе травы.
И мы писали, что автобус загорелся на минской улице Чкалова.