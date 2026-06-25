Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЖКХ сказало белорусам, с какого времени и в какие дни могут косить траву у многоэтажек

ЖКХ сказало белорусам, в какое время и в какие дни могут косить траву у домов.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, с какого времени и в какие дни могут косить траву во дворах многоэтажек, сообщили на ОНТ.

Так, в Минском городском жилищном хозяйстве из-за жалоб жильцов на шум триммера или мотокосы рассказали, когда могут вестись работы по покосу травы. В организации напомнили нормы, согласно которым с мая по сентябрь покос газонов должен выполняться не реже одного раза в месяц.

— Косить газоны необходимо для поддержания одинаковой высоты растительности, повышения жизнеспособности дернообразующих трав, предотвращения истощения растений, — отметили в ЖКХ.

При этом в организации обратили внимание на то, что покос травы ведется как в будни, так и в выходные дни. В выходные косить траву вблизи многоэтажек можно не ранее 09.00 и сначала, по возможности, на территории, которая удалена от окон домов. В будни можно косить с 07.00. Более ранние работы нарушают правило о соблюдении тишины с 23.00 до 07.00 (ст. 22.12 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). За это нарушителю грозит штраф до 10 базовых величин (до 450 белорусских рублей в июне 2026 года).

Жалобы и недовольство правильнее сообщать на номер 115.

Ранее ЖКХ сказало, куда жаловаться на покос травы во дворах Минска, и назвало график.

Еще ранее ЖКХ сказало, что делать, если коммунальщики повредили авто при покосе травы.

И мы писали, что автобус загорелся на минской улице Чкалова.