ЖКХ сказало белорусам, с какого времени и в какие дни могут косить траву у многоэтажек

При этом в организации обратили внимание на то, что покос травы ведется как в будни, так и в выходные дни. В выходные косить траву вблизи многоэтажек можно не ранее 09.00 и сначала, по возможности, на территории, которая удалена от окон домов. В будни можно косить с 07.00. Более ранние работы нарушают правило о соблюдении тишины с 23.00 до 07.00 (ст. 22.12 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). За это нарушителю грозит штраф до 10 базовых величин (до 450 белорусских рублей в июне 2026 года).