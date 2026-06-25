За гибель семьи с авиакомпании взыскали 7 млн рублей

Сергей и Наталия Шиян жили в Хабаровске. Им было чуть больше тридцати, их дочери Еве — полтора года. В тот июльский день семья летела в Тынду, родной город Наталии. Поездка была запланированной и долгожданной: сначала они гостили в Благовещенске, а оттуда уже собирались к родителям. Впереди были семейные посиделки, встречи с друзьями детства, знакомство бабушки и дедушки с подросшей внучкой. Всё то, из чего складывается обычное человеческое счастье.