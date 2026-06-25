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В Хабаровске у школьницы во время практики украли сумку с телефоном

Украденный смартфон за 12 тысяч рублей нашли и вернули владелице.

В Хабаровске житель Индустриального района обратился в полицию после кражи у его несовершеннолетней дочери, — сообщает hab.aif.ru.

По данным правоохранителей, школьница проходила летнюю практику в образовательном учреждении и участвовала в уборке сквера на улице Ворошилова. Во время работ она оставила сумку на лавочке, а когда вернулась — вещей уже не было.

В сумке находился сотовый телефон стоимостью 12 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого — 39-летнего жителя Индустриального района, ранее судимого за кражу. Он признался, что продал телефон знакомой за 1,5 тысячи рублей.

Полицейские установили покупательницу, изъяли у неё похищенный смартфон и вернули его законной владелице.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы», — прокомментировал старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.