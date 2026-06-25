В Омской области глава райсуда подал в отставку

26 июня областная Квалификационная коллегия судей рассмотрит четыре заявления об отставке судей. Об этом она анонсировала на своем сайте.
В том числе интерес вызвало заявление председателя Азовского райсуда Андрей Кулешов. Он хочет уйти 10 сентября этого года.
Кулешов работает в Азовском суде с 2006 года, а с сентября 2020-го стал его председателем. К дате его отставки и истекает утвержденный указом президента шестилетний срок полномочий председателя.
Преемника же Кулешова подыскивали заранее, вакансию открыли в апреле этого года.
Также в отставку подали заявления судья облсуда Жанна Лозовая, судья Кировского райсуда Омска Дмитрий Литвинов, Майя Жидкова из Куйбышевского райсуда Омска.
Ранее мы писали, что уходящего в отставку главу облсуда Петра Трапезникова наградил губернатор.