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В Омской области глава райсуда подал в отставку

Судья планирует уйти в сентябре.

Источник: Комсомольская правда

26 июня областная Квалификационная коллегия судей рассмотрит четыре заявления об отставке судей. Об этом она анонсировала на своем сайте.

В том числе интерес вызвало заявление председателя Азовского райсуда Андрей Кулешов. Он хочет уйти 10 сентября этого года.

Кулешов работает в Азовском суде с 2006 года, а с сентября 2020-го стал его председателем. К дате его отставки и истекает утвержденный указом президента шестилетний срок полномочий председателя.

Преемника же Кулешова подыскивали заранее, вакансию открыли в апреле этого года.

Также в отставку подали заявления судья облсуда Жанна Лозовая, судья Кировского райсуда Омска Дмитрий Литвинов, Майя Жидкова из Куйбышевского райсуда Омска.

Ранее мы писали, что уходящего в отставку главу облсуда Петра Трапезникова наградил губернатор.

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