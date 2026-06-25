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За неделю клещи укусили 1703 жителя Красноярского края

Только за последние семь дней к медикам с жалобами на присасывания клещей обратились 1703 жителя Красноярского края.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшую неделю клещи укусили 1703 жителя Красноярского края, из них 229 — дети. Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, с начала сезона общее число пострадавших от членистоногих — 12 357.

Из них в 99 случаях укусы привели к конкретным диагнозам: клещевой вирусный энцефалит выявили у 49 человек, клещевой боррелиоз — 43, сибирский клещевой тиф — 6, а также один случай анаплазмоза.

Жителей края призывают соблюдать осторожность при посещении лесов и окрестностей населенных пунктов.

Помимо людей, от клещей страдают и животные, ранее «КП-Красноярск» писала, как обезопасить своего питомца при встрече с этими существами.

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