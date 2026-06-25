Дано объяснение, почему выгоднее брать отпуск в июле

Эксперты сервиса «Авито Работа» в беседе с RT заявили, что в 2026 году наибольшую выгоду от отпуска принесёт июль. Специалисты объясняют это тем, что в месяце больше рабочих дней: в июле — 23 рабочих дня, тогда как в июне и августе по 21. Для сравнения, в апреле, сентябре, октябре и декабре — по 22 рабочих дня, в феврале и мае — по 19, а в январе — всего 15.