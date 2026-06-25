Дано объяснение, почему выгоднее брать отпуск в июле

Эксперты сервиса «Авито Работа» в беседе с RT заявили, что в 2026 году наибольшую выгоду от отпуска принесёт июль. Специалисты объясняют это тем, что в месяце больше рабочих дней: в июле — 23 рабочих дня, тогда как в июне и августе по 21. Для сравнения, в апреле, сентябре, октябре и декабре — по 22 рабочих дня, в феврале и мае — по 19, а в январе — всего 15.
Эксперты также рассказали о способах продлить летний отдых без снижения дохода. Первый вариант — использовать отгулы, заработанные за работу в выходные, праздники или за переработки. Один отработанный сверх нормы день или восемь часов переработки можно перевести в полноценный выходной и присоединить к отпуску вместо денежной компенсации. Второй вариант — добавить к отпуску оплачиваемый день отдыха для доноров крови, если такой день ещё не использован.
Оба способа, по словам аналитиков, позволяют «достроить» период отпуска, не теряя в заработке и не расходуя дополнительные дни ежегодного отпуска. При этом специалисты рекомендуют заранее согласовывать сроки летнего отдыха с работодателем: времени на планирование и согласование поездки в июле или августе ещё достаточно.
Ранее сообщалось, что Турция стала главным направлением летнего отдыха россиян в 2026 году.