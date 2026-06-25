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12 школьников удалили с ЕГЭ и ОГЭ в Воронежской области за шпаргалки

Среди нарушителей — пять девятиклассников, попавшихся на географии.

В Воронежской области подвели очередные итоги борьбы со списыванием на государственных экзаменах. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства образования в среду, 24 июня, с аттестации были сняты еще 12 участников.

Нарушения среди 9-х классов (ОГЭ):

· 16 июня — удалены 5 человек за списывание на экзамене по географии.

· 19 июня — выгнаны 4 человека (двое с географии и двое с обществознания).

Нарушения среди 11-х классов (ЕГЭ):

· 18 июня — за использование шпаргалок с экзамена по информатике удален 1 ученик.

· 22 июня — сняты еще 2 человека (с физики и русского языка).

Таким образом, общее количество удаленных за указанный период составило 12 человек. Во всех случаях результаты аннулированы, пересдача в резервные дни для данных учеников не предусмотрена правилами проведения государственной итоговой аттестации.