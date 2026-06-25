Беспилотная опасность, задержка рейсов и мечеть

Утро 25 июня принесло новую волну беспилотных тревог и временное закрытие аэропортов. Вчерашний день запомнился массированными атаками дронов на соседние регионы, крупным скандалом с авиарейсом в Турцию и резким скачком цен на топливо.
Беспилотная опасность и закрытие аэропортов
Сегодня, 25 июня, в 6:38 в Татарстане введён режим беспилотной опасности. Под ограничения попали аэропорты Бугульмы, Казани и Нижнекамска, которые прекратили приём и отправку самолётов. МЧС сообщило об угрозе для Альметьевска, Бугульмы, Лениногорска, Елабуги, Нижнекамска и Набережных Челнов. Жителей призвали сохранять спокойствие и не находиться рядом с окнами.
Вчера, 24 июня, также вводился режим беспилотной опасности, но аэропорты работали штатно.
Массированная атака на соседние регионы
Ночью 24 июня средствами ПВО были уничтожены 323 беспилотника над территорией России. Удары пришлись на Оренбургскую, Пензенскую, Саратовскую, Волгоградскую и другие области. В Нижегородской области после падения обломков повреждены промышленный объект, жилые дома и транспорт, погибли два человека, двое госпитализированы. В Оренбургской и Пензенской областях дроны сбили над промпредприятиями без жертв. На фоне угрозы временно закрыли несколько аэропортов.
Скандал с рейсом Казань — Анталья
Пассажиры рейса в Анталью, который должен был вылететь 23 июня в 5:40 утра, провели в аэропорту больше суток. В итоге самолёт отправился спустя более 30 часов после запланированного времени. Причины — ограничения в аэропортах прибытия и перегрузка в Анталье. Массовые задержки затронули около 20 рейсов.
Цены на бензин поползли вверх
В Татарстане зафиксирован рост стоимости топлива на некоторых АЗС. На отдельных заправках АИ-95 подорожал до 85 рублей за литр, дизельное топливо — до 95 рублей. Основные сети сохраняют цены в пределах рыночных трендов, однако независимые операторы объясняют скачок ростом оптовых закупочных цен и ажиотажным спросом.
Что построят на месте «Кырлая»
Стали известны детали застройки территории бывшего парка аттракционов. Вместо Соборной мечети решили возвести мечеть в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Планируется белокаменный фасад с золотыми элементами, один высокий минарет и центральный купол. Строительство может начаться осенью.
Платный обход Челнов и Нижнекамска подешевеет
Рустам Минниханов поручил снизить стоимость проезда по платному участку трассы с мостом через Каму. Министр транспорта Фарит Ханифов анонсировал установку дополнительной рамки оплаты у развязки в селе Афанасово. Сейчас, проезжая около 18 км, водители платят за все 80 км. Новая рамка позволит жителям Нижнекамска оплачивать только 20−23 км пути. Работы требуют более 70 млн рублей и около 30 млн рублей в год на обслуживание, но власти готовы к расходам ради снятия социального напряжения.
Кондиционеры в транспорте: министр пообещал решить проблему
На фоне жары казанцы массово жалуются на духоту в автобусах. Министр транспорта Фарит Ханифов связал проблему с износом парка: машины старше 10 лет часто не оборудованы охлаждением. Новые автобусы закупают с кондиционерами. Ежегодно обновляются 150−160 машин, в этом году планируют приобрести до 150 единиц. Перевозчикам поручено проверить работу климатического оборудования, а водителям провести инструктаж.