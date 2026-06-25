Беспилотная опасность, задержка рейсов и мечеть

Рустам Минниханов поручил снизить стоимость проезда по платному участку трассы с мостом через Каму. Министр транспорта Фарит Ханифов анонсировал установку дополнительной рамки оплаты у развязки в селе Афанасово. Сейчас, проезжая около 18 км, водители платят за все 80 км. Новая рамка позволит жителям Нижнекамска оплачивать только 20−23 км пути. Работы требуют более 70 млн рублей и около 30 млн рублей в год на обслуживание, но власти готовы к расходам ради снятия социального напряжения.