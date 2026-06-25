Лучшие виды на фото: Чем может удивить туриста «транзитная» Ростовская область

Она права. Я тоже помню «Дон» начала двухтысячных. Тогда фраза «еду по “Дону” звучала как признание в экстриме. А сейчас — ровный асфальт, разметка, шумопоглощающее покрытие. На некоторых участках можно ехать 110, а кое-где и 130. В основном все же 90 километров в час. Да, цена на платных участках кусается. Самый дорогой в Ростовской области — 560 рублей (803-й километр), самый дешевый — 250 (на границе с Краснодарским краем). Всего же от Москвы до Краснодара насчитали 23 пункта взимания платы. Сумма за всю “платку” сопоставима с затратами на топливо. Но стоит ли экономить на комфорте, если едешь больше суток? Большинство водителей, с которыми я говорил на заправках, выбирают платный путь. Не потому что богатые, а потому что устали от бесплатного ада на старых отрезках. Это, разумеется, недешево, особенно для семей с детьми, у которых каждый рубль на счету. Но дорога для многих давно стала частью отдыха, а не испытанием на прочность.