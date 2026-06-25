Лучшие виды на фото: Чем может удивить туриста «транзитная» Ростовская область

Трасса М4 «Дон» — это артерия, связывающая столицу с черноморскими курортами, нервный узел летней миграции миллионов россиян. В этом году, когда аэропорты Ростова и Крыма закрыты, а поезда ходят с задержкой, «Дон» взял на себя колоссальную нагрузку. Мы решили проверить, готова ли популярная дорога к наплыву гостей. И заодно открыть для себя Донской край, который большинство проезжает «насквозь», не подозревая, сколько сокровищ прячется в степи.
По Ростовской области проходит 390 километров трассы. Оговоримся сразу: бензин на заправках есть, но, возможно, придется немного постоять в очереди. К счастью, это единственное, что может омрачить поездку, даже идущий сейчас между Каменском-Шахтинским и Шахтами (на участке с 933-го по 1024-й километр) ремонт дороги не приводит к коллапсу и заторам. Реконструкция позволит убирать «бутылочные горлышки» под старыми эстакадами. Временные объезды организованы толково, указатели стоят. Старожилы-продавцы на обочинах шепчут: настоящий ад начнется с июля, когда высокий сезон вступит в свои права, а цены на жилье у моря подскочат на 30 — 50 процентов. Но пока этого не видно, а дорога — благодать.
Чебуреки и философия пути.
Придорожная еда — сильно на любителя. Однако горячие чебуреки и беляши долго на прилавке не задерживаются. Фото: Сергей Рутта/РГ.
— Давно торгуете здесь? — спрашиваю у продавщицы, принимая горячий чебурек, от которого идет пар.
— Да лет пятнадцать, милый, — смеется она. — Помню эту трассу еще тогда, когда она была одной сплошной ямой! А сейчас? Ремонт закончится, и будет сказка. Платно? Да, но люди платят. Знаете, почему? Потому что устали от тряски и нервов. Дорога — это же часть отпуска. Если ты вымотался за рулем, какое тут море?
Она права. Я тоже помню «Дон» начала двухтысячных. Тогда фраза «еду по “Дону” звучала как признание в экстриме. А сейчас — ровный асфальт, разметка, шумопоглощающее покрытие. На некоторых участках можно ехать 110, а кое-где и 130. В основном все же 90 километров в час. Да, цена на платных участках кусается. Самый дорогой в Ростовской области — 560 рублей (803-й километр), самый дешевый — 250 (на границе с Краснодарским краем). Всего же от Москвы до Краснодара насчитали 23 пункта взимания платы. Сумма за всю “платку” сопоставима с затратами на топливо. Но стоит ли экономить на комфорте, если едешь больше суток? Большинство водителей, с которыми я говорил на заправках, выбирают платный путь. Не потому что богатые, а потому что устали от бесплатного ада на старых отрезках. Это, разумеется, недешево, особенно для семей с детьми, у которых каждый рубль на счету. Но дорога для многих давно стала частью отдыха, а не испытанием на прочность.
А если вы въезжаете в Ростовскую область с севера, то, скорее всего, дело уже движется к вечеру: пора искать ночлег. Вариантов — масса. Сетевые отели от 5,5 тысячи рублей за двухместный номер. Придорожные гостиницы для дальнобойщиков — от 1,5 тысячи рублей за комнату. По личному опыту рекомендуем остановиться на ночлег в гостевом доме с кемпингом, электрозарядкой и общей кухней, где вам дадут домашние яйца для яичницы и банку кофе. Такое райское местечко есть, например, в селе Алексеево-Лозовское, буквально в двух — трех километрах от трассы. Всего три тысячи рублей за ночь — и вокруг почти полная тишина, если не считать стрекотания цикад.
Ковыль вам в соцсети.
При желании можно даже наткнуться на песчаные барханы посреди степи. Фото: Сергей Рутта/РГ.
На 818-м километре сворачиваем к хутору Ольховчик. Смотровая площадка на Высокой горе открывает вид на долину реки Лозовая. Это по-настоящему сказочный пейзаж! И вот почему. Тут просто огромное изумрудно-серебристое поле настоящего донского ковыля! Он колышется на ветру, как бескрайнее степное море. Завораживает. Мы видим девочек на старой «Киа». На вид им не больше 25 лет. В развевающихся платьях они кружатся в серебристом ковыле, снимая происходящее на телефоны.
— Девчата, откуда вы? — не выдерживаю.
— Из Шатуры! — кричит одна, поправляя волосы. — Едем в Геленджик. Но как можно проехать мимо такой красоты? Смотрите, какой ковыль! Он как живой!
— Для сторис — просто находка, — добавляет вторая, делая серию кадров. — Подпишут, что это Тоскана или Прованс. А это Ростовская область, детка! Донские горы, между прочим!
Они правы. Донецкий кряж — не новодел, а настоящие складчатые горные образования. «Здесь воздух насыщен вольной свободой», как пишут в комментариях. Песчаные барханы, излучина реки, старая булыжная дорога, запах степи… Ростовская область в миниатюре.
Сказка в Старой станице.
Каменский район встречает нас парком «Лога». Поворот на Старую станицу — и через пять километров попадаешь в другое измерение. То, что начиналось как детская площадка, построенная местным предпринимателем, выросло в целый развлекательный комплекс. Беседки, фигуры славянских богов, зоопарк, кафе, гостиница — и при этом вход бесплатный!
— Мы здесь уже третий раз, — делится мужчина, ведущий за руку девочку с шариком. — Каждый раз что-то новое появляется. Дети в восторге.
Неспешная прогулка займет минимум два часа. Парк постоянно расширяется, так что если вы уже были, стоит заехать снова.
А дальше — Каменск-Шахтинский. Здесь целое гнездо достопримечательностей. Байк-отель с мотоциклами на входе, кафе со столами из настоящих машин, через дорогу — комплекс «Патриот» с музеем военной техники. Самолеты и трофейные беспилотники с СВО, танки, БТР — можно даже пострелять из охолощенного автомата в фаертаге.
Но самое интересное прячется неподалеку, в 11 километрах от трассы. Три озера на месте бывших карьеров. Одно, Эльдорадо, облагорожено — с современными турбазами: пляж, кафе, номера от 4500 рублей. Вход — 500 рублей.
А есть и дикие озера.
Например, в пяти километрах от Эльдорадо по грунтовой дороге есть Длинный каньон. Потрясающий вид и удивительно прозрачная вода. Спускаясь к каменистому пляжу, можно почувствовать себя героем вестерна — озеро расположено на дне каньона.
Здесь мы встречаем — нет, не апачей, а воронежцев. Две машины, палатки, костер, удочки. Настоящий лагерь.
— Мы тут каждый год останавливаемся, — говорит Галина, разливая чай из термоса. — Едем в горы, но обязательно делаем здесь привал. Воздух, вода — чистота неописуемая! Вот только мусор видели по дороге. Обидно. Люди-свиньи уже добрались и сюда.
Озеро выглядит на карте как сосиска. Народу здесь почти нет. Грунтовка пыльная, но путешествие по ней того стоит. В жаркий день — лучшее место, чтобы охладиться, перекусить и отдохнуть от дороги. Цивилизации в привычном смысле (кафе, туалеты, жилье) здесь нет.
В 70 километрах южнее еще одно похожее озеро — Красносулинский каньон. Всего восемь километров от трассы. Толп нет, можно остановиться с палаткой.
Птичий рай с кенгуру.
Парк птиц в Красносулинском районе — одно из самых интересных мест для посещения. Фото: Сергей Рутта/РГ.
На 1000-м километре сворачиваем в парк птиц «Малинки». 22 гектара дубовой рощи и озера посреди степи. Уже от этих слов веет прохладой. Более 250 видов птиц, тысяча особей — коллекция, которой позавидуют многие зоопарки.
— Можно кормить с рук, — восторженно рассказывает подросток, протягивая ламе морковку. — Смотрите, как он жует!
Вход — 1000 рублей детям, 1500 — взрослым. Есть глэмпинг за 11 — 14 тысяч за ночь — будете жить по соседству с кенгуру, которые спят прямо под домиками. Получается, что это вы у них в гостях.
Казачья слава.
Невозможно проехать Ростовскую область и не заглянуть в Новочеркасск. 15 километров от трассы — и вы у Вознесенского собора, главного храма донского казачества. Здесь покоятся останки атамана Платова, Орлова-Денисова, Бакланова… Величие, от которого замирает сердце.
А в 20 километрах дальше — Старочеркасск, первая столица донского казачества. Музей-заповедник, атаманское подворье, сувениры, вкусности. Дух старины витает между куренями. Рядом — Аннинская крепость и река Дон. Неподалеку есть скромная турбаза. За 500 рублей можно заехать на машине, искупаться, отдохнуть.
Дорога уходит за горизонт. Мы ехали двое суток. Не гнали. Останавливались на нормальных заправках с душем и горячей едой. Утром пили кофе, смотрели на восход над степью и думали: как же хорошо, что трасса изменилась.
Между тем в области ремонтируют дороги к туристическим объектам — более 45 километров в этом году. Власти стремятся создать такие условия, чтобы каждая поездка даже к отдаленным дестинациям была приятной и безопасной.
Конечно, можно было бы заехать в Азов или на винодельню… Но, боюсь, это дело не одного дня. А мы ехали на юг, и лучше не сбиваться с курса. Ростовская степь в июне золотистая. Невозможно удержаться, чтобы не сделать фото. Но фотографии не передают всей красоты — надо видеть самому.
Советую: выбирайте хорошую погоду, берите запас воды, включайте плейлист с русским роком и в путь. Но, как в известной поговорке, торопиться лучше не спеша. Туристические дестинации — это не только море. Дон может удивить парками, каньонами, казачьей историей, разговорами у костра и даже глэмпингом с кенгуру. И все это может стать частью незабываемых впечатлений по дороге на юг.