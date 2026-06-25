Главные новости к утру 25 июня 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 25 июня 2026.
В Венесуэле произошло землетрясение
24 июня в Венесуэле произошло землетрясение — было зафиксировано две серии подземных толчков магнитудой 7,1 и 7,5. Власти республики сообщили о разрушениях, по оценке Геологической службы США, число жертв может превысить 100 тыс. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение.
Трамп заявил о непричастности США к удару по школе в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает Вашингтон причастным к удару по школе для девочек в иранском городе Минаб, который произошел в начале военной операции. Об этом политик сказал на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Он уточнил, что если в ходе расследования удастся установить виновных, ими точно не окажутся Соединенные Штаты.
США помогли Украине нанести удары по Московскому региону
США передали Украине разведывательные данные, которые способствовали нанесению ударов, в том числе по окрестностям Москвы. Об этом сообщает Financial Times. Кроме того, по данным издания, президент США Дональд Трамп начал «склоняться к усилению поддержки Киева» и, возможно, активизирует давление на Россию для завершения конфликта.
Telegraph рассказала, как захват танкера Лондоном поможет Киеву
Правительство Великобритании намерено реализовать почти 100 тонн российской нефти марки Urals, находившейся на борту танкера Smyrtos, задержанного в июне. Данное судно Лондон относит к так называемому теневому флоту России. Полученные от продажи средства планируется направить на поддержку Украины.
Словакия не будет участвовать в помощи НАТО для Украины
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не будет участвовать в новом пакете финансовой помощи Украине от НАТО. Итоговое заявление саммита альянса в Анкаре, который пройдет