Туристический посёлок под Красноярском получил удвоенную скорость интернета

В преддверии летнего сезона МТС модернизировала сотовую сеть в Усть-Мане — одном из самых популярных мест отдыха недалеко от Красноярска. Благодаря новому оборудованию скорость мобильного интернета в районе слияния рек Маны и Енисея выросла вдвое, а пропускная способность сети увеличилась.
Улучшения коснулись центральной части посёлка — улиц Комсомольской, Шоссейной и Линейной, а также территории возле Дома культуры и Покровского храма. Туристы теперь смогут быстрее загружать фото и видео живописных скал и реки, а местные предприниматели — активнее развивать онлайн-продажи фермерской продукции и сувениров.
Как отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин, улучшение связи в туристических локациях — важная часть стратегии компании. Ранее сеть модернизировали на Красноярском и Тубинском водохранилищах, озёрах Большое и Учум, а также возле популярных пещер, нацпарка «Красноярские Столбы» и «Ергаков».