Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москву придет осенняя погода, сообщили синоптики

С четверга по субботу, с 25 по 27 июня, в Москве установится погода, характерная для осеннего периода.

С четверга по субботу, с 25 по 27 июня, в Москве установится погода, характерная для осеннего периода. Такой прогноз озвучил Александр Шувалов, возглавляющий прогностический центр «Метео».

«Эти три дня — с четверга до субботы — я бы охарактеризовал как осенние: ожидаются непродолжительные дожди и довольно низкая температура», — пояснил метеоролог.

Шувалов уточнил, что в дневные часы столбики термометров в указанный отрезок времени достигнут отметок от плюс 18 до плюс 20 градусов. Ночью же минимальная температура будет колебаться в пределах плюс 10−12 градусов.

Россиянам разрешат копить на жилье по новому законодательству.