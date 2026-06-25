В Москву придет осенняя погода, сообщили синоптики

С четверга по субботу, с 25 по 27 июня, в Москве установится погода, характерная для осеннего периода. Такой прогноз озвучил Александр Шувалов, возглавляющий прогностический центр «Метео».
«Эти три дня — с четверга до субботы — я бы охарактеризовал как осенние: ожидаются непродолжительные дожди и довольно низкая температура», — пояснил метеоролог.
Шувалов уточнил, что в дневные часы столбики термометров в указанный отрезок времени достигнут отметок от плюс 18 до плюс 20 градусов. Ночью же минимальная температура будет колебаться в пределах плюс 10−12 градусов.
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