Биолог рассказала, кому стоит есть меньше куриных яиц

Для детей желток можно вводить в прикорм с семи месяцев, начиная с четверти и постепенно увеличивая до целого. Белок рекомендуют давать позже, примерно с года, так как он чаще вызывает аллергию. Биолог отметила, что аллергия на яйца является одной из самых распространенных, особенно среди детей.