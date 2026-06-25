Биолог рассказала, кому стоит есть меньше куриных яиц

Людям с повышенным уровнем холестерина и сердечно-сосудистыми заболеваниями могут рекомендовать ограничить употребление яичных желтков. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на биолога Ирину Лялину.
По словам эксперта, большинство взрослых могут безопасно съедать одно или два вареных яйца в день. Для спортсменов и активных людей норма может быть выше, до четырех яиц. Пожилым людям специалист советует ограничиться одним яйцом в день.
Для детей желток можно вводить в прикорм с семи месяцев, начиная с четверти и постепенно увеличивая до целого. Белок рекомендуют давать позже, примерно с года, так как он чаще вызывает аллергию. Биолог отметила, что аллергия на яйца является одной из самых распространенных, особенно среди детей.
Также эксперт предупредила об опасности сальмонеллеза при употреблении сырых или недоваренных яиц всмятку. Чтобы снизить риск, яйца нужно варить не менее пяти минут.
(Фото: Magnific.com).