Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Улицу Новую в Нижнем Новгороде перекрыли до 28 июля

Автомобилистов призывают заранее ознакомиться со схемой объезда.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде на участке улицы Новой временно введены ограничение проезда транспорта. Мера связана с проведением работ на инженерных сетях, сообщили в городской администрации.

Ограничение действует с утра 24 июня до 23:59 27 июля на отрезке от дома № 34Б до дома № 6 на площади Максима Горького.

В связи с перекрытием на участке от улицы Короленко до места производства работ организовано двустороннее движение транспорта. Автомобилистов призывают заранее ознакомиться со схемой объезда, быть внимательными и строго соблюдать указания дорожных знаков.