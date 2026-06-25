Ефрейтор Дмитрий Волохин под огнём противника обеспечил доставку груза

Ефрейтор Дмитрий Волохин под артиллерийским обстрелом противника обеспечил прибытие колонны с необходимым грузом в назначенный район и в кратчайшие сроки организовал выгрузку боеприпасов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Военнослужащий соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа, дислоцированного в Амурской области, ефрейтор Дмитрий Волохин с первых дней выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции.
В ходе выполнения задачи по материально-техническому обеспечению подразделений колонна под руководством ефрейтора Волохина подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны противника. Оценив обстановку, Дмитрий организовал движение вверенной ему колонны с необходимыми материальными средствами в назначенный район без потерь среди личного состава и техники.
По прибытии в район передачи материальных ценностей он в кратчайшие сроки организовал выгрузку боеприпасов и других грузов, что позволило обеспечить необходимыми средствами подразделения российских войск, выполнявших боевую задачу.
За проявленные профессионализм, отвагу и мужество при выполнении поставленных задач ефрейтор Дмитрий Волохин удостоен государственной награды — медали Суворова.