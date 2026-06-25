Ефрейтор Дмитрий Волохин под огнём противника обеспечил доставку груза

В ходе выполнения задачи по материально-техническому обеспечению подразделений колонна под руководством ефрейтора Волохина подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны противника. Оценив обстановку, Дмитрий организовал движение вверенной ему колонны с необходимыми материальными средствами в назначенный район без потерь среди личного состава и техники.