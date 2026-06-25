Baza: Ургант за 100 тысяч долларов провел свадьбу на самом дорогом курорте Казани

Телеведущий Иван Ургант за 100 тысяч долларов провел свадьбу на самом дорогом курорте Казани. При этом гостям и персоналу было запрещено выкладывать фото или видео, а также раскрывать имена молодоженов. Об этом в четверг, 25 июня, сообщил Telegram-канал Baza.
Уточняется, что торжество прошло в элитном комплексе «Ак Барс Гольф Резорт» на берегу Волги в прошлые выходные. Заказчик выкупил весь номерной фонд — 50 номеров. Это обошлось в девять миллионов рублей.
За проведение свадьбы Иван Ургант запросил 7,5 миллиона рублей. Также он потребовал организовать трансфер на премиальном автомобиле и легкие закуски с безалкогольными напитками.
— Вел мероприятие шоумен короткими блоками по 20 минут. На подхвате у него был соведущий из Москвы. Завершили праздничную программу выступлением группы PIZZA. Развлекательная часть длилась около пяти часов, — говорится в публикации.
Позже стало известно, что вся свадьба обошлась в 25 миллионов рублей. Основные расходы оплатил жених. При этом предложение руки и сердца он сделал на курорте во французских Альпах, подарив девушке кольцо с бриллиантом стоимостью более 2,5 миллиона рублей.
До этого появилась информация, что Иван Ургант провел масштабную грузинскую свадьбу сыну аптечного магната в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича. Свадьба длилась два дня, одним из мест для торжественной части церемонии стал зал филармонии.