Baza: Ургант за 100 тысяч долларов провел свадьбу на самом дорогом курорте Казани

Телеведущий Иван Ургант за 100 тысяч долларов провел свадьбу на самом дорогом курорте Казани. При этом гостям и персоналу было запрещено выкладывать фото или видео, а также раскрывать имена молодоженов. Об этом в четверг, 25 июня, сообщил Telegram-канал Baza.