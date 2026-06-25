Челябинский театр драмы покинул худрук Владимир Казаченко

Художественный руководитель — директор Челябинского театра драмы Владимир Казаченко покинул свой пост. Он не работает с 25 мая, сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в театре.
Напомним, худруком драмы он стал весной 2025 года. До этого Владимир Казаченко работал театральным менеджером и продюсером, руководил томским ТЮЗом и театром «Сатирикон» имени Аркадия Райкина.
Сейчас на сайте Театра имени Наума Орлова исполнительным директором указана Елена Петрова, она занимает этот пост с 2011 года.
Напомним, что накануне в Челябинском театре драмы назначили главного режиссера. Им стал Николай Осминов.