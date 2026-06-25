Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинский театр драмы покинул худрук Владимир Казаченко

Он возглавлял учреждение один год.

Источник: 1obl.ru

Художественный руководитель — директор Челябинского театра драмы Владимир Казаченко покинул свой пост. Он не работает с 25 мая, сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в театре.

Напомним, худруком драмы он стал весной 2025 года. До этого Владимир Казаченко работал театральным менеджером и продюсером, руководил томским ТЮЗом и театром «Сатирикон» имени Аркадия Райкина.

Сейчас на сайте Театра имени Наума Орлова исполнительным директором указана Елена Петрова, она занимает этот пост с 2011 года.

Напомним, что накануне в Челябинском театре драмы назначили главного режиссера. Им стал Николай Осминов.