Ургант провёл закрытую свадьбу в Казани за 7,5 миллиона

Заказчик торжества выкупил весь номерной фонд гольф-клуба, состоящий из пятидесяти номеров. Общая стоимость аренды, по сведениям источника, составила девять миллионов рублей. Гонорар Ивана Урганта за проведение церемонии оценивается в семь с половиной миллионов рублей. Помимо этого, для шоумена организовали трансфер на автомобиле премиум-класса, а также предоставили лёгкие закуски и безалкогольные напитки. Ведущий работал в формате коротких блоков продолжительностью около двадцати минут. Развлекательная часть праздника длилась около пяти часов. Хедлайнером музыкальной программы стала группа PIZZA. Организаторы отмечают, что мероприятие прошло на высшем уровне.