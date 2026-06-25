Ургант провёл закрытую свадьбу в Казани за 7,5 миллиона

Известный шоумен Иван Ургант на минувших выходных выступил в роли ведущего на секретном торжестве в столице Татарстана. Церемония бракосочетания прошла на территории элитного курортного комплекса «Ак Барс Гольф Резорт», расположенного на берегу Волги. Организаторы соблюдали строжайшую конфиденциальность: имена молодожёнов не разглашаются, гостям и персоналу запретили публиковать фото и видео с мероприятия. По данным телеграм-канала Baza, на свадьбу были приглашены только 45 человек, а доступ для представителей средств массовой информации был полностью закрыт.
Заказчик торжества выкупил весь номерной фонд гольф-клуба, состоящий из пятидесяти номеров. Общая стоимость аренды, по сведениям источника, составила девять миллионов рублей. Гонорар Ивана Урганта за проведение церемонии оценивается в семь с половиной миллионов рублей. Помимо этого, для шоумена организовали трансфер на автомобиле премиум-класса, а также предоставили лёгкие закуски и безалкогольные напитки. Ведущий работал в формате коротких блоков продолжительностью около двадцати минут. Развлекательная часть праздника длилась около пяти часов. Хедлайнером музыкальной программы стала группа PIZZA. Организаторы отмечают, что мероприятие прошло на высшем уровне.