Угрозу атаки БПЛА на шесть городов Татарстана отменили

Об этом сообщает РСЧС.
«Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Альметьевск, Бугульма, Лениногорск, Елабуга, Нижнекамск, Набережные Челны отменена», — говорится в сообщении.
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