В Красноярском крае обитают 11 снежных барсов

В России сегодня насчитывается не менее 87 ирбисов. Однако из-за скрытного образа жизни и труднодоступных мест обитания точное количество редких хищников установить сложно. Эксперты предполагают, что общая численность снежных барсов в стране может достигать 90−100 особей, сообщают коллеги из Gornovosti.ru.