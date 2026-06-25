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В Красноярском крае обитают 11 снежных барсов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Численность снежных барсов в регионе составляет 11 особей. Об этом сообщил председатель попечительского совета центра по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис» Али Узденов.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Численность снежных барсов в регионе составляет 11 особей. Об этом сообщил председатель попечительского совета центра по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис» Али Узденов.

В России сегодня насчитывается не менее 87 ирбисов. Однако из-за скрытного образа жизни и труднодоступных мест обитания точное количество редких хищников установить сложно. Эксперты предполагают, что общая численность снежных барсов в стране может достигать 90−100 особей, сообщают коллеги из Gornovosti.ru.

Лидером по числу ирбисов остается Республика Алтай, где обитают 54 животных. В Тыве зарегистрировано 15 снежных барсов, в Красноярском крае — 11, в Бурятии — семь.

Снежный барс занесен в Красную книгу и считается одним из самых редких хищников России. В рамках программ по сохранению вида специалисты рассчитывают увеличить численность ирбисов в стране до 150 особей к 2030 году.