В Венесуэле произошло сильное землетрясение: россиян призвали собрать тревожную сумку

Зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,1 и 7,5 балла. Очаг залегал на глубине около 10 км. Эпицентр находился в 28 км от Монтальбана, неподалёку расположены несколько крупных нефтеперерабатывающих предприятий. Предупреждение о цунами, выпущенное в первые минуты после землетрясения, уже сняли.
Толчки ощущались в Каракасе. По данным СМИ, напуганные жители выбегали из зданий на улицы, а на кадрах из соцсетей видны повреждённые дома. Информации о погибших и пострадавших пока нет.
После землетрясения МИД РФ обратился к россиянам, находящимся в Венесуэле. Соотечественников призвали сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности и следовать указаниям местных властей.
В ведомстве также советуют подготовить небольшую сумку с документами, деньгами, средствами первой помощи, зарядками, питьевой водой и необходимой одеждой. В случае неотложной ситуации можно связаться с посольством России по номеру +58−212−993−45−31.
Учёные считают, что землетрясения, извержения вулканов и падения метеоритов могут менять погодные условия. В некоторых сценариях такие события способны запустить похолодание и даже стать одной из причин нового ледникового периода вместо ожидаемого глобального потепления.