Еще 160 авиапожарных Коми, Хакасии и Забайкалья направлены в Красноярский край

Дополнительные силы Авиалесоохраны направлены в Красноярский край накануне. На тушение тайги прибыли еще 160 парашютистов и десантников ведомства и наземных лесопожарных служб Коми, Хакасии и Забайкальского края. С вновь привлеченными силами группировка Авиалесоохраны, активно содействующая краевым отрядам выросла почти до тысячи человек. С огнем наряду с красноярцами сражаются коллеги из 6 регионов Дальнего Востока, Сибири, Урала и Северо-Запада: Забайкальского края, Бурятии, Иркутской, Свердловской, Тюменской областей, Карелии. Для прокладки минерализованных полос на крупных шелкопрядных пожарах в Енисейском округе парашютисты и десантники федеральной Авиалесоохраны применяют взрывной метод с применением детонирующего шнура высокой мощности, — отмечают в ведомстве. В Енисейском округе, где тушат крупные шелкопрядные пожары, как только формируются достаточные группы облаков, летчики-наблюдатели с самолета Ан-26 «Циклон» принудительно вызывают дождь. Особенно сложная обстановка из-за грозовых пожаров сложилась в Северо-Енисейском, Туруханском и Эвенкийском округах. Мощные сухие грозы регистрируются в отдаленных лесах этих территорий почти три недели. С 8 июня в них ликвидированы 150 пожаров. Большинство очагов возникает в труднопроходимых местах и тушатся только вручную с помощью лопат, топоров, мотыг, бензопил, ранцевых лесных огнетушителей. Жара в районах тушения превышает +30 градусов. По данным краевого Лесопожарного центра, на 11 часов утра в регионе был зарегистрирован 121 очаг (свыше 218 тысяч га).